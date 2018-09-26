Çift'lik Bank - Tosun Firarda filminin fragmanı yayınlandı.
'Çiftlik Bank' ile 130 bin kişiyi dolandırarak yurt dışına kaçan Tosun lakaplı Mehmet Aydın'ın skandalını anlatan 'Çift'lik Bank - Tosun Firarda' filminin fragmanı yayınlandı.
Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş'ın başrolünde olduğu, Fercan Bay, Tayfun Sav, Vahdet Çakar, Murat Övüç gibi isimlerin rol aldığı filmin yönetmen koltuğunda İsmail Hakkı Koç oturuyor. Yönetmen İsmail Hakkı Koç, “Bizim amacımız aslında mağdur olan vatandaşlarımızın bu mağduriyeti bir daha yaşamamaları açısından, konuyu mizahi bir dille ve keyifli bir komedi filmi yaparak anlatmak” diyor. Bu bakımdan mağdurların da desteğini alan filmin fragmanı merak uyandırdı. Amerika, Kıbrıs ve İstanbul'da çekilen filmin dağıtımcılığını Özen Film yapacak.Sosyal medya fenomeni Murat Övüç'ün konuk oyuncu olarak rol alacağı filmin kadrosunda birçok sürpriz isim daha olacak.
Başrollerinde Burak Alkas ve Fercan Bay'ın olduğu film Çift'lik Bank - Tosun Firarda 16 Kasım'da vizyona girecek.
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