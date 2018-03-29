Çiçero sinemada
İkinci Dünya Savaşı'nın kaderini değiştiren "Çiçero" kod adlı casus İlyas Bazna'nın yaşamını anlatan filmin çekimleri başladı. Erdal Beşikcioğlu'nun başrol oynadığı filmin ilk görüntüleri basınla paylaşıldı.
Ayla filminin yapımcısı Mustafa Uslu, Çiçero filmiyle yine gerçek bir hikayeyi beyazperdeye taşıyor. Yönetmenliğini Serdar Akar'ın başrolünü Erdal Beşikçioğlu'nun üstlendiği Çiçero filmi, "yüzyılın ajanı" diye de anılan İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'nin gizli belgelerini Almanya'ya sızdıran İlyas Bazna'nın, namı diğer Ajan Çiçero'nun hikayesini anlatacak.
Senaryosunu Alican Yaraş'ın yazdığı müziklerini ise Fahir Atakoğlu'nun besteleyeceği filmin setinden ilk görüntüler basına tanıtıldı.
Düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtlayan Mustafa Uslu, "Filmde yabancı oyuncular ağırlıkta olacak. Monica Bellucci dahil pek çok yabancı isimle irtibat halindeyiz" dedi.
Erdal Beşikçioğlu da film için Alman yetkililerle görüştüklerini belirterek şöyle konuştu: "Almanya Konsolosluğu ile görüşmeler gerçekleşti ve ben bu filmde özeleştiri yapabilecek anlayışta olduklarını gördüm. Olanları saklamıyorlar, hiçbir sıkıntı sergilemediler."
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