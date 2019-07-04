Ceylan’ın ünlü konukları
Kerki-Solfej’in düzenlediği Harbiye Açıkhava Konserleri’nin önceki akşamki yıldızı Ceylan Ertem oldu.
Konserin açılışını “Esmer” şarkısıyla yapan Ertem, gecede biri Cihan Nacar diğeri Zeynep Tosun imzalı iki kıyafet giydi. Harbiye’deki ilk konserinde Bülent Ortaçgil, Mabel Matiz ve Kenan Doğulu da konuk sanatçı olarak sahneye çıkarak Ertem’e destek verdi.
Ceylan Ertem’in sahneye davet ettiği Kenan Doğulu, “Aşk Oyunu” ve “Aklım Karıştı” şarkıları ile organizasyona renk kattı.
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