Çevrimdışı şiir festivali başladı
Bu yıl ikincisi düzenlenen Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali, Çevrimdışı İstanbul dergisinin ev sahipliğinde, Hollanda Başkonsolosluğu’nun ana sponsorluğunda, etc. Stratejik İletişim ve DAM’ın katkılarıyla bugün başladı.
7 Nisan’a kadar sürecek festivale çeşitli ülkelerden sanatçılar katılıyor. Bu yıl teması ‘Şiir: Sonsuzluk Makinesi’ olarak belirlenen festivalin ana etkinliği 7 Nisan saat 19.00’da başlayacak DAM’daki şiir, müzik ve dans performansı olacak. Mustafa Köz’ün onur konuğu olduğu festivale, müzisyen Jehan Barbur ile ‘Robot Şair’ Deniz Yılmaz da şiirleri ile katılacak. Festivalde Türkiye’den Betül Dünder, Çağla Meknuze, Emel İrtem, Emel Kaya, Engin Özmen, Gökhan Arslan, Mahir Karayazı, Mustafa Atapay ve Onur Behramoğlu şiirleri ile yer alırken; festivalin yabancı konukları ise Hollanda’dan Frank Keizer, Marije Langelaar, Mischa Andriessen ve Simone Atangana Bekono, İzlanda’dan Ásta Fanney Sigurðardóttir, İsveç’ten Cecilia Perrson, Yunanistan’dan Christos Koukis, Moğolistan’dan Hadaa Sendoo, Hindistan’dan Hemant Divate, Hırvatistan’dan Marko Pogacar, Almanya’dan Max Czollek, Belçika’dan Michael Vandebril, ABD’den Tara Skurtu ile Romanya’dan Tiberiu Neacsu olacak. İstanbullu sanatseverlerin ücretsiz olarak izleyebilecekleri festival ağırlıkla, Beyoğlu’nun tanınmış sanat mekânlarından DAM’daki etkinliklerle gerçekleştirilecek.
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