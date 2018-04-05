Çevrimdışı şiir festivali başladı

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
05.04.2018 - 13:12, Son Güncelleme:

Çevrimdışı şiir festivali başladı

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Çevrimdışı şiir festivali başladı

Bu yıl ikincisi düzenlenen Çevrimdışı İstanbul Uluslararası Şiir Festivali, Çevrimdışı İstanbul dergisinin ev sahipliğinde, Hollanda Başkonsolosluğu’nun ana sponsorluğunda, etc. Stratejik İletişim ve DAM’ın katkılarıyla bugün başladı.

7 Nisan’a kadar sürecek festivale çeşitli ülkelerden sanatçılar katılıyor. Bu yıl teması ‘Şiir: Sonsuzluk Makinesi’ olarak belirlenen festivalin ana etkinliği 7 Nisan saat 19.00’da başlayacak DAM’daki şiir, müzik ve dans performansı olacak. Mustafa Köz’ün onur konuğu olduğu festivale, müzisyen Jehan Barbur ile ‘Robot Şair’ Deniz Yılmaz da şiirleri ile katılacak. Festivalde Türkiye’den Betül Dünder, Çağla Meknuze, Emel İrtem, Emel Kaya, Engin Özmen, Gökhan Arslan, Mahir Karayazı, Mustafa Atapay ve Onur Behramoğlu şiirleri ile yer alırken; festivalin yabancı konukları ise Hollanda’dan Frank Keizer, Marije Langelaar, Mischa Andriessen ve Simone Atangana Bekono, İzlanda’dan Ásta Fanney Sigurðardóttir, İsveç’ten Cecilia Perrson, Yunanistan’dan Christos Koukis,  Moğolistan’dan Hadaa Sendoo,  Hindistan’dan Hemant Divate, Hırvatistan’dan Marko Pogacar, Almanya’dan Max Czollek, Belçika’dan Michael Vandebril, ABD’den Tara Skurtu ile Romanya’dan Tiberiu Neacsu olacak. İstanbullu sanatseverlerin ücretsiz olarak izleyebilecekleri festival ağırlıkla, Beyoğlu’nun tanınmış sanat mekânlarından DAM’daki etkinliklerle gerçekleştirilecek.

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