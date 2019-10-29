Ceviz Ağacı’na Antalya’da gala
Serdar Orçin ve Sezin Akbaşoğulları’nın başrolde oynadığı Faysal Soysal’ın ‘Ceviz Ağacı’ filmi önceki akşam Antalya’daki gala ile seyirciyle buluştu
Karısı tarafından hor görülüp terk edilen edebiyat öğretmeni Hayati’nin kasaba hayatında tutunmaya çalışırken yaşadığı acıklı hikayeyi konu edinen ‘Ceviz Ağacı’ nın galası Antalya Cam Piramit’te yapıldı.
Faysal Soysal’ın senaryosunu yazıp yönetmenliğini üstlendiği Serdar Orçin, Sezin Akbaşoğulları, Kübra Kip ve Mert Yavuzcan’ın başrolleri paylaştığı filme büyük ilgi vardı. Altın Portakal’da yarışan filmin gösteriminin ardından yönetmen ve oyuncuları söyleşide buluştukları seyirciye teşekkür ettiler.
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