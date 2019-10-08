Cesur kadınlardan ilham aldı
Voonka Beauty; 8-11 Ekim 2019 tarihleri arasında Zorlu PSM’de gerçekleştirilecek olan Türkiye’nin uluslararası moda takviminin en önemli moda etkinliği olan Mercedes Benz Fashion Week İstanbul’un bu yıl da destekçileri arasında yer aldı.
Moda haftasının ilk gününde gerçekleşecek olan Özlem Süer’in cesur kadınlardan ilham alarak hazırladığı “İlkbahar Yaz ‘20” koleksiyonunda; tasarımcının Voonka Beauty için hazırladığı kapsül koleksiyon izleyicilerin beğenisine sunulacak.
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