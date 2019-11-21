"Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali" 15 Ocak'ta baÅŸlÄ±yor
SanatÃ§Ä± Ceren NecipoÄŸlu'nun anÄ±sÄ±na, bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenen "Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali", 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul'da sanatseverlerle buluÅŸacak.
Anadolu Ãœniversitesi Devlet KonservatuarÄ± Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve Arp Sanat DalÄ± BaÅŸkanÄ±, aynÄ± zamanda pedagog Ceren NecipoÄŸlu, Brezilya'nÄ±n baÅŸkenti Rio de Janerio'da verdiÄŸi konserden dÃ¶nerken, 1 Haziran 2009'da Air France HavayollarÄ±'na ait uÃ§aÄŸÄ±n Atlas Okyanusu'na dÃ¼ÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.
CansÄ±z bedenine 2 buÃ§uk yÄ±l sonra ulaÅŸÄ±lan sanatÃ§Ä±nÄ±n anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen festival, Ã¶mrÃ¼nÃ¼ arp sanatÄ±na adayan NecipoÄŸlu'nun "paylaÅŸarak Ã¶ÄŸrenme" misyonunu yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± ve TÃ¼rkiye'de arp sanatÄ±nÄ±n geliÅŸimine katkÄ±da bulunmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. SanatÃ§Ä±nÄ±n ablasÄ± Ä°mre TÃ¼ylÃ¼'nÃ¼n liderliÄŸinde yapÄ±lacak festival, "Sanat ve mÃ¼zik aÅŸkÄ±, genÃ§lerle yol bulsun!" sloganÄ±yla yola Ã§Ä±kacak.Â
Festival programÄ±nda, konserler ve ustalÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Solo Arp" ve "Oda MÃ¼ziÄŸi YarÄ±ÅŸmalarÄ±"nÄ±n baÅŸvurularÄ± da devam ediyor. Arp bulunma zorunluluÄŸu olmayan ve 30 yaÅŸ altÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lara aÃ§Ä±k olan Oda MÃ¼ziÄŸi YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n son baÅŸvuru tarihi ise 1 AralÄ±k olarak belirlendi.
Festivalin sanat yÃ¶netmenliÄŸini, uluslararasÄ± arp sanatÃ§Ä±sÄ±, ABD Indiana Ãœniversitesi Arp BÃ¶lÃ¼mÃ¼ EÅŸ BaÅŸkanÄ± Florence Sitruk'un Ã¼stlendiÄŸi yarÄ±ÅŸmanÄ±n jÃ¼risinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ± sanatÃ§Ä±sÄ± ve flÃ¼tist Sibel Ayhan Bayer, ABD Indiana Ãœniversitesi'nde piyano eÄŸitmeni ve uluslararasÄ± konser solisti Roberto Plano, arp sanatÃ§Ä±sÄ± ve Venedik Theatro La Fenice'in sanat yÃ¶netmeni Francesca Tondelli ile Hacettepe Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ve orkestra ÅŸefi Burak TÃ¼zÃ¼n yer alÄ±yor.Â Â
YarÄ±ÅŸmaya baÅŸvurular ile ilgili detaylÄ± bilgiler "cnharpfestival.com" adresinden edinebilecek.
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle