"Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali" 15 Ocak'ta baÅŸlÄ±yor

MENÃœ
HÃœRRÄ°YET.COM.TR'YE DÃ–N
ANA SAYFA
HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

YENÄ°BÄ°RÄ°Åž

Ã‡ok uluslu bÃ¼yÃ¼k ÅŸirketlerden, kobilere, startupâ€™lardan ik danÄ±ÅŸmanlarÄ±na 155 Bini aÅŸkÄ±n firma YenibiriÅŸâ€™i tercihediyor. YenibiriÅŸ ile kolayca ilan verebilir, aradÄ±ÄŸÄ±nÄ±z adaya hÄ±zla ulaÅŸabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±n ÅŸehri keÅŸfetmen, gitmek istediÄŸin yere gitmen, almak istediÄŸin ÅŸeyi alman iÃ§in bÃ¼tÃ§eni ikiyekatlar. Ã‡Ã¼nkÃ¼ yakala.coâ€™da yer alan fÄ±rsatlar, genel fiyatÄ±nÄ±n yarÄ±sÄ± seviyesindedir. Hatta birÃ§ok zaman %50â€™ninde Ã¼zerinde bir indirimle karÅŸÄ±laÅŸÄ±rsÄ±n.

SÃ¼per lÃ¼ks yerler, kÃ¼ltÃ¼rel, sportif, eÄŸlenceli ve Ã¶ÄŸretici etkinlikler, her gÃ¼n yenilenen yakala.cofÄ±rsatlarÄ±nda seni bekliyor olacak.

Ä°ster BoÄŸazÄ±n yanÄ± baÅŸÄ±nda yemek, eÄŸlence veya lÃ¼ks yatla gezi veya masaj keyfi ister Egeâ€™de Akdenizâ€™de veyayurt dÄ±ÅŸÄ±nda tatil ister son teknoloji bir Ã¼rÃ¼n! yakala.coâ€™da bunlarÄ±n hepsine Ã§ok sÃ¼rpriz fiyatlarla sahipolabilirsinâ€¦

yakala.coâ€™da mutlaka kendine gÃ¶re bir fÄ±rsat bulursun. Bir HÃ¼rriyet iÅŸtiraki olan yakala.coâ€™nun daima seninmutluluÄŸunu saÄŸlamak iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sakÄ±n unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÃœRRÄ°YET'E BAÄžLI KAL

Hesap OluÅŸtur veya GiriÅŸ Yap
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Apple Store'dan indirin
HÃ¼rriyet gazetesi uygulamalasÄ±nÄ± Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tÃ¼m geliÅŸmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
BÃ¼lten Abonelikleri

HÃ¼rriyet haberlerinden geri kalma, tÃ¼m aboneliklerini yÃ¶net ve abone ol.

BÃœLTENLERÄ°NÄ° YÃ–NET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali" 15 Ocak'ta baÅŸlÄ±yor
GeriKeyif "Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali" 15 Ocak'ta baÅŸlÄ±yor
MENÃœ
  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
SÄ±radaki Haber

Keyif
21.11.2019 - 17:26, Son GÃ¼ncelleme:

"Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali" 15 Ocak'ta baÅŸlÄ±yor

  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
"Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali" 15 Ocak'ta baÅŸlÄ±yor

SanatÃ§Ä± Ceren NecipoÄŸlu'nun anÄ±sÄ±na, bu yÄ±l ilk kez dÃ¼zenlenen "Ceren NecipoÄŸlu Ä°stanbul UluslararasÄ± Arp Festivali", 15-19 Ocak 2020 tarihleri arasÄ±nda Ä°stanbul'da sanatseverlerle buluÅŸacak.

Anadolu Ãœniversitesi Devlet KonservatuarÄ± Ã¶ÄŸretim gÃ¶revlisi ve Arp Sanat DalÄ± BaÅŸkanÄ±, aynÄ± zamanda pedagog Ceren NecipoÄŸlu, Brezilya'nÄ±n baÅŸkenti Rio de Janerio'da verdiÄŸi konserden dÃ¶nerken, 1 Haziran 2009'da Air France HavayollarÄ±'na ait uÃ§aÄŸÄ±n Atlas Okyanusu'na dÃ¼ÅŸmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

CansÄ±z bedenine 2 buÃ§uk yÄ±l sonra ulaÅŸÄ±lan sanatÃ§Ä±nÄ±n anÄ±sÄ±na dÃ¼zenlenen festival, Ã¶mrÃ¼nÃ¼ arp sanatÄ±na adayan NecipoÄŸlu'nun "paylaÅŸarak Ã¶ÄŸrenme" misyonunu yaygÄ±nlaÅŸtÄ±rmayÄ± ve TÃ¼rkiye'de arp sanatÄ±nÄ±n geliÅŸimine katkÄ±da bulunmayÄ± amaÃ§lÄ±yor. SanatÃ§Ä±nÄ±n ablasÄ± Ä°mre TÃ¼ylÃ¼'nÃ¼n liderliÄŸinde yapÄ±lacak festival, "Sanat ve mÃ¼zik aÅŸkÄ±, genÃ§lerle yol bulsun!" sloganÄ±yla yola Ã§Ä±kacak.Â

Festival programÄ±nda, konserler ve ustalÄ±k sÄ±nÄ±flarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra gerÃ§ekleÅŸtirilecek "Solo Arp" ve "Oda MÃ¼ziÄŸi YarÄ±ÅŸmalarÄ±"nÄ±n baÅŸvurularÄ± da devam ediyor. Arp bulunma zorunluluÄŸu olmayan ve 30 yaÅŸ altÄ± katÄ±lÄ±mcÄ±lara aÃ§Ä±k olan Oda MÃ¼ziÄŸi YarÄ±ÅŸmasÄ±'nÄ±n son baÅŸvuru tarihi ise 1 AralÄ±k olarak belirlendi.

Festivalin sanat yÃ¶netmenliÄŸini, uluslararasÄ± arp sanatÃ§Ä±sÄ±, ABD Indiana Ãœniversitesi Arp BÃ¶lÃ¼mÃ¼ EÅŸ BaÅŸkanÄ± Florence Sitruk'un Ã¼stlendiÄŸi yarÄ±ÅŸmanÄ±n jÃ¼risinde CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± Senfoni OrkestrasÄ± sanatÃ§Ä±sÄ± ve flÃ¼tist Sibel Ayhan Bayer, ABD Indiana Ãœniversitesi'nde piyano eÄŸitmeni ve uluslararasÄ± konser solisti Roberto Plano, arp sanatÃ§Ä±sÄ± ve Venedik Theatro La Fenice'in sanat yÃ¶netmeni Francesca Tondelli ile Hacettepe Ãœniversitesi Ã¶ÄŸretim Ã¼yesi ve orkestra ÅŸefi Burak TÃ¼zÃ¼n yer alÄ±yor.Â Â 

YarÄ±ÅŸmaya baÅŸvurular ile ilgili detaylÄ± bilgiler "cnharpfestival.com" adresinden edinebilecek.


  • YazdÄ±r
  • A
    YazÄ± Tipi
  • Yorumlar
    0
    • YazdÄ±r
    • A
      YazÄ± Tipi
Haber YorumlarÄ±nÄ± GÃ¶ster
Haber YorumlarÄ±nÄ± Gizle