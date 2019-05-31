'Cep Herkülü'nün dev kadrosu!
Halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu’nun hayatını konu alan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin oyuncu kadrosu açıklandı.
Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı, yönetmenliğini Özer Feyzioğlu’nun üstlendiği filmde efsanevi sporcuyu genç yetenek Hayat Van Eck canlandıracak. Babasına Yetkin Dikinciler, annesine ise Selen Öztürk hayat verecek. Gürkan Uygun da Naim Süleymanoğlu’nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu adım adım dünya arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri’yi oynayacak. Uğur Güneş, İsmail Hacıoğlu, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Kerem Atabeyoğlu’nun da rol alacağı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin çekimleri, Türkiye’yle birlikte Bulgaristan ve Azerbaycan’da yapılacak. Filmin 25 Ekim’de vizyona girmesi planlanıyor.Hayat Van Eck, Naim Süleymanoğlu’na benzerliğiyle dikkat çekiyor.
Yetkin Dikinciler milli haltercinin babasını, Gürkan Uygun da antrenörünü canlandıracak.
Kendi ağırlığının üç katı ağırlık kaldırabilen tek sporcu olarak tarihe geçen Naim Süleymanoğlu, 2017 yılında yaşamını yitirdi.
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