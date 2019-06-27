Cep Herkülü'nün çekimleri sürüyor
Yönetmen Özer Feyzioğlu’nun ilk uzun metrajlı filmi olan “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filminin çekimleri İstanbul’da sürüyor.
Hazırlık aşamasında yaptığı antrenmanlar ve uyguladığı özel beslenme programıyla Naim Süleymanoğlu’na ikizi kadar benzeyen genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’in Londra Oteli’ndeki set gününden kareleri paylaşıldı.
Senaryosunu Barış Pirhasan’ın yazdığı film, adını sadece Türkiye değil, dünya spor tarihine altın harflerle yazdıran Naim Süleymanoğlu’nun hayatını beyazperdeye aktarıyor.
İstanbul'da başlayan çekimler, Bulgaristan, Azerbaycan, Melbourne, New York ve Moskova’da devam edecek. Süleymanoğlu’nun hayatındaki pek çok unutulmazı çocukluğundan itibaren konu alan film sadece bir sporcunun hayatını anlatmakla kalmıyor, 1970’li yıllardan itibaren Türkiye ve Bulgaristan’dan başlayarak nefes nefese yaşanan geçmişe de ışık tutuyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle