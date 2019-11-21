MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif Haberleri"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nun galası yapıldı
GeriKeyif "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nun galası yapıldı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
21.11.2019 - 12:03, Son Güncelleme:

"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nun galası yapıldı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu"nun galası yapıldı

Türk spor tarihine damga vuran Naim Süleymanoğlu'nun hayatını anlatan "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı filmin galası UNIQ Hall'de gerçekleştirildi.

Sanat ve spor dünyasından birçok ismin katıldığı galada basın mensuplarına açıklamada bulunan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, emeği geçen tüm film ekibine teşekkür ederek, "Yüreklerini, gönüllerini ortaya koyarak, rollerinin küçüklüğünü, büyüklüğüne bakmadan herkes bu yapıtın içerisinde oldu ve ebediyen yok olmayacak bir film oldu. Türk halkına hayırlı olsun." dedi.

Filmin yönetmen koltuğuna oturan Özer Feyzioğlu da çekimlerin 4 buçuk ay gibi rekor bir süreçte geçtiğini belirterek, şunları anlattı:
"Bilfiil her gün setteydik. Türkiye'de çekildi. Bulgaristan'ı hallaç pamuğu gibi attık. Sofya, Mestanlı da çekimler yaptık. Özellikle Bulgaristan'daki dönemsel mekanlar gerçek mekanlardır. Naim Süleymanoğlu'nun gerçek mahallesinde çektik. Sofya'da yaptığımız çekimlerde Todor Jivkov'un gerçek odasını kullandık. Siyasi kararların alındığı meclis odası da aynı meclis odasıdır. Gerçek mekanlarda, gerçek insanlarla böyle bir film çekmek çok heyecan vericiydi."

Filmin başrol oyuncusu Hayat Van Eck da Naim Süleymanoğlu'nu canlandırmaktan dolayı çok gururlu olduğunu dile getirerek, "Bu gurur büyük bir sorumluluktu ve bu sorumluluğun üstesinden gelmek yorucuydu. Elimizden geleni yaptık. Umarım rahmetliye layık bir eser ortaya çıkarabilmişizdir." diye konuştu.

Usta haltercinin babası Süleyman Süleymanoğlu'nu oynayan Yetkin Dikinciler de "Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu" adlı yapımın müthiş bir motivasyon filmi olduğu yorumunu yaparak, böyle bir yapımda rol almaktan dolayı mutlu ve gururlu olduğunu söyledi.
" (Film) Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir"

Süleymanoğlu'nun annesi Hatice Süleymanoğlu'nu canlandıran Selen Öztürk de filmi izleyenlerin ruhsal ve duygusal bir yolculuğa çıkacağına işaret ederek, şunları kaydetti:  "Çok büyük bir emek ve fedakarlığın hikayesidir bu. Birazcık da içinde bulunup, Süleymanoğlu'nu anlatabildiysek ve bu özel insanları canlandırabilme sorumluluğunu iyi bir şekilde yerine getirebildiysek ne mutlu bize. Bütün ekip arkadaşlarıma da başarılar diliyorum. Umarım vicdanlara seslenen, herkesin insanlık üzerine düşüneceği, sorular soracağı ve kendi içinde cevaplar bulacağı bir film yapmış olmuşuzdur. Bu dünyada gerçekten hem insanlık adına hem spor adına muhteşem tarih yazan bir adam geldi, geçti. Onu burada yad ediyor olmak gerçekten çok kıymetli bir duygu."

Naim Süleymanoğlu'nun halter sporuna yeteneğini fark eden ve onu dünya spor arenasına taşıyan ilk antrenörü Enver Türkileri'yi oynayan Gürkan Uygun da çekimler sırasında zorlu bir süreç geçirdiklerini aktararak, "Standart filmlerde yaşadığımız bir süreç yaşamadık. Her oynadığınızın kabul gördüğü bir set olmadı. O açıdan bir oyuncu olarak hepimiz adına bu durum çok keyifliydi." ifadelerini kullandı.

"Bizim idolümüzdü"

Galaya konuk olan ve 3 kez olimpiyat, 5 kez dünya, 10 kez de Avrupa şampiyonluğu elde eden ünlü halterci Halil Mutlu da çok duygulu ve heyecanlı olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu: "Naim Ağabey bizim için her zaman kıymetli ve değerliydi. Bugün bu noktaya geldiysek, onu örnek alarak geldik. Naim Ağabey'in hayatının böyle bir projeyle film olması bizler için gurur verici. Her zaman söylüyorum o bizim idolümüzdü. Spora başladığımda benim ağabeyimdi. Belli bir süre arkadaş olduk. Arkadaşlıktan ziyade kardeşliğe kadar gittik. Çok özel biriydi. Mekanı cennet olsun."

Oyuncu ekibinin yanı sıra galaya aralarında Naim Süleymanoğlu'nu anlatan ve unutulmaz sporcunun adını taşıyan özel bir şarkı hazırlayan Eypio, Keremcem, Ali Poyrazoğlu, Volkan Demirel ve Mehmet Ulay'ın bulunduğu birçok isim konuk oldu.
Galada ayrıca Naim Süleymanoğlu'nun kazandığı başarıları kronolojik olarak anlatan panoların yanı sıra usta haltercinin madalyaları ve giydiği spor kıyafetleri de sergilendi.
 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle