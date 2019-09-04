'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin afişini halk seçti
Çekimleri devam eden 'Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu' filminin afişini halk seçti. Sosyal medya hesaplarından yapılan oylamada, efsanevi sporcunun rekor üstüne rekor kırdığı podyuma çıkarken sırttan göründüğü tasarım en fazla oyu aldı. Bu özel afişte, “başarıya giden yolda tüm Türkiye arkanda” mesajı veriliyor ve NAİM yeni bir rekora doğru yürürken omzuna dokunan el, Türk halkını temsil ediyor.
Oyuncu Hayat Van Eck’in Süleymanoğlu’nu canlandırdığı filmde Yetkin Dikinciler, Gürkan Uygun, Selen Öztürk, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Maria Rumenava Sotirova, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe, ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu gibi oyuncular rol alıyor.
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