Cenk Eren, Selda Bağcan ile düet yapacak
Cenk Eren hafta sonunda Kıbrıs’ta Girne Rocks Hotel’de sahneye çıktı.
Aralarında ünlü isimlerinde bulunduğu hayranlarına iki saati aşkın süren bir konser veren sanatçı daha önce iki proje albümünde Tanju Okan ve Ferdi Özbeğen’nin hit şarkılarını seslendirmişti. Eren, üçüncü proje albümünü ise Selda Bağcan hit şarkılarıyla yapacak. Yapımcı ve prodüktör olarak Selda Bağcan’nın imzasını taşıyacak on şarkılık albümde Cenk Eren, Selda Bağcan ile bir şarkıyı düet olarak seslendirecekler.
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda piyasaya çıkacak olan albüm için oldukça heyecanlı görünen Cenk Eren “Önceki iki proje albümde hit şarkılarını seslendirdiğim iki büyük sanatçı hayatta olmadıkları için düet yapmaktan mahrum kalmıştım. Ama bu albümde Allah ömür ve sağlık sıhhat versin sevgili Selda Bağcan ile düet yapabileceğim. Bu albümün de bendeki yeri çok ayrı olacak. Şarkıları seçtik yakında stüdyoya giriyoruz. Çok anlamlı bir günde de albüm müzikseverlerin elinde olacak” dedi.
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