Cenk Eren ‘den “Selda Bağcan Şarkıları”

Usta sanatçı Selda Bağcan’ ın birbirinden güzel şarkılarını yeniden yorumlayan Cenk Eren’in “Selda Bağcan Şarkıları” ismini taşıyan yeni albümü tüm müzik marketlerde ve dijital platformlarda satışta…

Cenk Eren, ‘Repertuvar’ serisinde bu kez ‘Selda Bağcan Şarkıları'nı yorumladı.

“Repertuvar Selda Bağcan” albümünün yapımcılık ve prodüktörlüğünü Selda Bağcan üstlendi. Usta sanatçının 10 şarkısına yer verilen albümde Cenk Eren, Selda Bağcan ile bir şarkıyı da düet olarak seslendirdi.

Cenk Eren “Önceki iki proje albümde hit şarkılarını seslendirdiğim iki büyük sanatçı hayatta olmadıkları için düet yapmaktan mahrum kalmıştım. Ama bu albümde Allah ömür ve sağlık sıhhat versin sevgili Selda Bağcan ile düet yapabildim. Bu albümün de bendeki yeri çok ayrı olacak’’ cümleleriyle duygularını ifade ediyor.



