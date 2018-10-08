“Cenk Bey”in tersten albümü ve “bağzı” bilinmeyenleri
Malt sonrası kariyerine solo devam eden Cenk Durmazel, Hayko Cepkin’le birlikte kaydettiği “Azad” sonrasında Hürriyet TV’ye konuk oldu. Cenk&Erdem’in “Cenk Bey”i vakti zamanında Metallica’dan gelen red cevabının sebebinden ve “rakı sofrasındaki ağır abi rap’i” gibi yeni planlarından dem vurdu.
Solo albümü için her şarkısına bir klip çekerek gönülleri fetheden Cenk Durmazel bugüne kadar “Namlunun Ucunda”, “Canınsın Sen Senin”, “Kentsel Gidişim”, “Vampir Şarkısı” ve “Azad” olmak üzere 5 şarkı yayınladı. Hedefi ise 5 şarkı daha yayınlayarak 10 şarkılık bir albüm yapmak. Bu arada, “rakı sofrasında oturup anlatan ağır abi rap’i” dediği ilginç bir projeye imza atmak gibi bir hedefi de var. Kendisini aynı zamanda YouTube’da eskimeyen partneri Erdem Bey’le programlarına da devam ediyor
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