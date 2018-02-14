Cengiz Kurtoğlu MOİ Sahne’de... "“Oğullarımla gurur duyuyorum”

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Kurtoğlu bebek müjdesi veren Tarkan’a da seslendi...

“MİNİK STAR GELİYOR”

Kendisi gibi şarkı söyleyen oğullarını soran basın mensuplarına oğullarıyla gurur duyduğunu dile getiren Cengiz Kurtoğlu ‘Ben bu mesleğe girmelerini önceden hiç istemedim. Engel olmaya da çalıştım, başaramadım. Ama onlar başardı. İkisiyle de gurur duyuyorum' dedi. Kurtoğlu’na Megastar’ın Instagram üstünden verdiği bebek müjdesi de soruldu. Usta yorumcu ‘Hayırlı olsun, çok mutlu oldum. Minik star geliyor demek ki... Allah hem tamamına erdirsin hem de sağlıklı, hayırlı bir evlat nasip etsin’ dileklerinde bulundu. ‘Sizce o da sanatçı olur mu?’ sorusuna ise ‘Zaman gösterecek onu. Belki sanatçı belki kimya mühendisi belki pilot olacak. Ama eminim vatana millete hayırlı bir evlat olacak’ cevabını verdi.

MOİ Sahne Konserleri kapsamında gerçekleşen konsere yaklaşık 700 kişi geldi.