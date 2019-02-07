Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' gösteri biletleri tükendi
Cem Yılmaz'ın yeni stand up gösterisi 'Diamond Elite Platinum Plus'un biletleri 7 Şubat tarihinde satışa çıktı. İstanbul Tim Show Center'da gerçekleşecek olan gösterinin biletleri, aynı gün içerisinde tükendi.
En son 2014 yılında Amerika'da gerçekleştirdiği STANDartCY stand up gösterisiyle sahneye çıkan Cem Yılmaz, uzun bir aranın ardından ilk kez sahnede yer alacak. 'Diamond Elite Platinum Plus' adını verdiği stand up gösterisinin ilkini 16 Mart tarihinde Tim Show Center'da gerçekleştirecek olan Cem Yılmaz, İstanbul gösterilerine 17-19-20-26 ve 26 Mart tarihleri ile devam edecek.
Cem Yılmaz'ın 'Diamond Elite Platinum Plus' gösterisinin biletleri, 7 Şubat Perşembe günü online satış platformları aracılığıyla erişime açılmasından kısa bir süre sonra tükendi.
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