"Cem Yılmaz ile müzik yapmam"
Renkli kişiliğiyle tanınan gurme, gezgin, radyocu ve uluslararası üne sahip müzisyen olan Ayhan Sicimoğlu, 'Plak Ve Ben' dergisine çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Hayattaki en büyük hayalinin babası Şahap Sicimoğlu adına üstün yetenekli çocuklar için bir okul açmak olduğunu belirten Ayhan Sicimoğlu, müziğe olan merakı ile bilinen sanatçı dostu Cem Yılmaz ile müzik yapar mısınız sorusuna ise, “Hayır, müzik yapmam. Çünkü müzisyen değil. Musikişinas” cevabını verdi.
Cem Yılmaz’la uzun süredir görüşmediklerini ifade eden Sicimoğlu, “Uzaktan sevişiriz. ‘Seni uzaktan sevmek aşkların en güzeli’ şarkı sözlerini söyleriz. O da, ben de meşgul adamız. Görüştüğümüz zamanlar oldu. Ender zamanlardı ama dolu dolu görüştük. Sabahlara kadar oturduk, güldük” diye konuştu.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle