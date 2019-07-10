'Cem abi ile düet yapmak isterim'
Geçtiğimiz günlerde havalimanında Cem Yılmaz ile karşılaşan Tarık Mengüç, komedyenle çektiği videoyla dikkat çekmişti. Mengüç, videonun detaylarını ve Yılmaz ile konuştuklarını anlattı.
Tarık Mengüç, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Geçtiğimiz günlerde Cem Yılmaz ile Ercan Havalimanı’nda karşılaşan Mengüç, “Cem Yılmaz ile nasıl bir araya geldiniz? Daha önce tanışıyor muydunuz?” sorusuna “İki sene önce bir filminde saçlarını beyaza boyadığı için hayranları Instagram’dan ‘Tarık Mengüç’e benzemiş’ yorumları yapınca, aramızda bir samimiyet doğdu. Bu yorumlar benim de çok hoşuma gitti” yanıtını verdi.
Yılmaz’ın Mengüç ile çektirdiği fotoğrafı “Küresel Isınma şarkısı benim favorimdir” notuyla paylaşması hatırlatılınca Mengüç, “Kıbrıs Havalimanı’nda beklerken onu gördüm ve gidip sarıldım. Bir gün bana ‘Ooo Küresel Isınma nasılsın’ demişti. Ben de laf soktu sanmıştım. Görünce sordum. Bana, ‘Olur mu oğlum öyle şey, senin bir şarkın var, 15 sene önce okumuştun’ dedi.
İşte o zaman bana neden ‘Küresel Isınma’ dediğini anladım. Şarkıyı yeniden okuyorum. Bitince Cem abiye gideceğim, şarkıya klip çekeceğim. Hatta Cem abi ile düet yapmayı da çok isterim.”
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