Çekimlere devam
Senaryosunu Ahmet Ümit’in yazdığı, yönetmenliğini Cengiz Özkarabekir’in üstlendiği “Merhaba Güzel Vatanım” belgeselinin çekimleri devam ediyor.
Belgeselde Nazım Hikmet’in Moskova’ya uzanan yolculuğunun, Ahmet Ümit’in hayatı ve 1980’li yıllarda Moskova’ya gidişi üzerindeki etkileri anlatılıyor. Nazım Hikmet’e filmde Yetkin Dikinciler hayat verirken, Ahmet Ümit’i de Serkan Altıntaş canlandırıyor. Projenin Kasım 2019’da Türkiye’de vizyona girmesi planlanıyor.
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