Çekimlerde korkmadık

◊ Korku filmleri hakkındaki ne söylemek istersiniz?

- Ceren Yılmaz: Korku filmi sadece hayaletler, vampirler, garip yaratıklardan ibaret olunca sevmiyorum açıkçası. Dikkatimi çekmesi için gerçek bir konusunun olması gerekiyor. Korku filmi izlemeyi seviyorum ama açıkçası izlerken yalnız olmayı tercih etmem!

Simge Uluer: Korku filminin insanların adrenalinden daha çok hayal güçlerini ve inançlarını yükselttiğini düşünüyorum.

◊ “Üç Harfliler: Adak” filminde oynamak nasıl bir duyguydu?

- Ceren Yılmaz: İzlediğinizdeki kadar korkunç değildi. Şaka bir yana çekimler çok eğlenceliydi ve korkuya dair en ufak bir duyguya kapılmadım çalışırken ama sanırım izlerken korkacağım!

Simge Uluer: Korku filmi izlemeyi seven bir insanım ama oynayabileceğimi hiç hayal etmemiştim. Zormuş. Korkandan ziyade korkutan kişi çok daha önemli bir faktör bence.



Ceren Yılmaz

SETTE ÇOK EĞLENDİK

◊ Çekimler nasıl geçti? Zorlandığınız sahneler oldu mu?

- Ceren Yılmaz: Aslında başlamadan önce psikolojik olarak kendimi çok yordum. Ama yönetmenimiz bizi çok rahatlattı. Bir oyuncu için korku filmi bence çok zorlu bir süreç. Gittiğim bütün eğitimlerde aldığım derslerin faydasını bu filmde gördüm.

Simge Uluer: Çekimler genellikle eğlenceliydi. O soğukta, kış vakti böylesine zor bir film çekmek hepimizi heyecanlandırdı. Zorlandığım tek bir sahne olmuştu, çünkü o an seyirciye en büyük korkuyu hissettirmem gerekiyordu.

◊ Filmde canlandırdığınız karakterlerle ilgili ne söylemek istersiniz?

- Ceren Yılmaz: Arzu naif, kendi halinde, eğitimli ve görgülü bir karakter. Zaten ne olursa bu karakterlere olmaz mı? Gerçek hayatta da düzenin böyle işlediğini düşünüyorum. Arzu’yu kendime çok yakın bulduğum için biraz içselleştiriyorum tabii şu an durumu.

Simge Uluer: Karakterimin adı Şermin. Aslında çok masum gözüken fakat gerçekte içinde bir yerlerde kötülük barındıran, gözü yükseklerde ve kıskanç biri. Tabii kafasına koyduğunu yapması, takıntılı olması da cabası.



Simge Uluer

ALPER HOCA ANLATILMAZ YAŞANIR

◊ Alper Mestçi ile çalışmak nasıldı peki?

- Ceren Yılmaz: Alper hoca anlatılmaz yaşanır. Kendisiyle ilgili ne söylesem az kalır. Alper hoca, kendi fikrinden önce oyuncuya fikrini sorar, “Sen ne düşünüyorsun, önce senin fikrini görelim” der. Bu bir oyuncunun karakterini bulabilmesi için en önemli şey bence. Çekimler boyunca yüzünü astığını bile görmedim.

Simge Uluer: Alper hoca bugüne kadar tanıdığım en iyi korku filmi yönetmeni diyebilirim. Kendisiyle çalışmak çok keyifliydi ve bitmesini hiç istemedim. Çok güzel bir bağ kurduk, enerjimiz olması gereken seviyenin üstündeydi.

Bizi hem rahatlattı hem de farkındalığımızı artırdı. Çok teşekkür ediyorum.





