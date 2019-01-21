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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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21.01.2019 - 08:59, Son Güncelleme:

Çekimlerde korkmadık

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Çekimlerde korkmadık

Alper Mestçi’nin hem senaryosunu kaleme aldığı hem de yönetmenliğini üstlendiği “Üç Harfliler: Adak” filmi 18 Ocak’ta vizyona girdi. Filmin başrol oyuncuları Simge Uluer ve Ceren Yılmaz, çekimlerde yaşadıklarını anlattı. Korku filmi izlemekten korktuklarını söyleyen ikili, çekimlerde ise çok eğlendiklerini belirtti.

Korku filmleri hakkındaki ne söylemek istersiniz?

- Ceren Yılmaz: Korku filmi sadece hayaletler, vampirler, garip yaratıklardan ibaret olunca sevmiyorum açıkçası. Dikkatimi çekmesi için gerçek bir konusunun olması gerekiyor. Korku filmi izlemeyi seviyorum ama açıkçası izlerken yalnız olmayı tercih etmem!

Simge Uluer: Korku filminin insanların adrenalinden daha çok hayal güçlerini ve inançlarını yükselttiğini düşünüyorum.

Üç Harfliler: Adak” filminde oynamak nasıl bir duyguydu?

- Ceren Yılmaz: İzlediğinizdeki kadar korkunç değildi. Şaka bir yana çekimler çok eğlenceliydi ve korkuya dair en ufak bir duyguya kapılmadım çalışırken ama sanırım izlerken korkacağım!

Simge Uluer: Korku filmi izlemeyi seven bir insanım ama oynayabileceğimi hiç hayal etmemiştim. Zormuş. Korkandan ziyade korkutan kişi çok daha önemli bir faktör bence.

Çekimlerde korkmadık

Ceren Yılmaz

SETTE ÇOK EĞLENDİK

Çekimler nasıl geçti? Zorlandığınız sahneler oldu mu?

- Ceren Yılmaz: Aslında başlamadan önce psikolojik olarak kendimi çok yordum. Ama yönetmenimiz bizi çok rahatlattı. Bir oyuncu için korku filmi bence çok zorlu bir süreç. Gittiğim bütün eğitimlerde aldığım derslerin faydasını bu filmde gördüm.

Simge Uluer: Çekimler genellikle eğlenceliydi. O soğukta, kış vakti böylesine zor bir film çekmek hepimizi heyecanlandırdı. Zorlandığım tek bir sahne olmuştu, çünkü o an seyirciye en büyük korkuyu hissettirmem gerekiyordu.

Filmde canlandırdığınız karakterlerle ilgili ne söylemek istersiniz?

- Ceren Yılmaz: Arzu naif, kendi halinde, eğitimli ve görgülü bir karakter. Zaten ne olursa bu karakterlere olmaz mı? Gerçek hayatta da düzenin böyle işlediğini düşünüyorum. Arzu’yu kendime çok yakın bulduğum için biraz içselleştiriyorum tabii şu an durumu. 

Simge Uluer: Karakterimin adı Şermin. Aslında çok masum gözüken fakat gerçekte içinde bir yerlerde kötülük barındıran, gözü yükseklerde ve kıskanç biri. Tabii kafasına koyduğunu yapması, takıntılı olması da cabası.

Çekimlerde korkmadık

Simge Uluer

ALPER HOCA ANLATILMAZ YAŞANIR

Alper Mestçi ile çalışmak nasıldı peki?
- Ceren Yılmaz: Alper hoca anlatılmaz yaşanır. Kendisiyle ilgili ne söylesem az kalır. Alper hoca, kendi fikrinden önce oyuncuya fikrini sorar, “Sen ne düşünüyorsun, önce senin fikrini görelim” der. Bu bir oyuncunun karakterini bulabilmesi için en önemli şey bence. Çekimler boyunca yüzünü astığını bile görmedim.
Simge Uluer: Alper hoca bugüne kadar tanıdığım en iyi korku filmi yönetmeni diyebilirim. Kendisiyle çalışmak çok keyifliydi ve bitmesini hiç istemedim. Çok güzel bir bağ kurduk, enerjimiz olması gereken seviyenin üstündeydi.
Bizi hem rahatlattı hem de farkındalığımızı artırdı. Çok teşekkür ediyorum.

Çekimlerde korkmadık


 

 

 

 

 

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