Çekimler devam ediyor
Senaryosunu İbrahim Büyükak’ın yazdığı, yapımcılığını BKM’nin, yönetmenliğini Bedran Güzel’in üstlendiği komedi filmi ‘Bayi Toplantısı’nın çekimlerinde dördüncü hafta geride kaldı.
İbrahim Büyükak, küçük-büyük esnaf ailelerin, tüm beyaz yakalı çalışanların hayatında önemli yer tutan ‘bayi toplantısı’ fenomenine kahkaha yüklü bir yorum getiriyor.
Başrolde İbrahim Büyükak’a, Doğu Demirkol, Onur Buldu ve Büşra Pekin’in eşlik ettiği film, üç beyaz eşya satıcısının mecburen katıldıkları bir bayi toplantısında yaşadıkları eğlenceli maceraları konu alıyor.
Filmde başrollere Safa Sarı, Çağla Demir, Müfit Kayacan, Deniz Hamzaoğlu ve Hakan Salınmış gibi isimler eşlik ediyor.
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