Çekimler başladı
Senaryosunu Ali Atay, Feyyaz Yiğit ve Aziz Kedi’nin kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda Ali Atay’ın oturduğu “Cinayet Süsü” adlı sinema filminin çekimleri başladı.
Başrollerini Uğur Yücel, Cengiz Bozkurt, Binnur Kaya, Feyyaz Yiğit ve Mert Denizmen’in paylaştığı film ülke tarihinin en gizemli seri katil vakasını çözmeye çalışan Cinayet Büro ekibinin komik hikayesini konu alıyor.
Mert Denizmen- Cengiz Bozkurt-Uğur Yücel-Binnur Kaya-Feyyaz Yiğit-Ali Atay
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