Çekim sonrası 700 kiloluk yardım
Çağla, yeni single projesinin klip çekiminde kullandığı yaklaşık 700 kilogram gıdayı ihtiyaç sahiplerine dağıttı.
Çok yakında DMC Müzik etiketiyle çıkaracağı ‘Bir Yere de Yaz’ şarkısını kliplendiren Çağla, hikayede pazarcı bir kızı canlandırmak için film platosuna geniş bir semt pazarı kurdurdu.
Beykoz Kundura’da gerçekleşen çekimlere pazarda satışa sunulan sebze ve meyveleri getirten Çağla’nın bir kamyon dolusu karpuz ve kavunun yanı sıra kasalar dolusu elma, muz, kiraz, limon, kiraz, şeftali, domates, salatalık, patates, soğan, biber, patlıcan, muz, kivi ve yeşil sebzelerinin yaklaşık 700 kilogram olduğu öğrenildi. Klibinin yönetmenliğini de kendisi yapan Çağla, çekimler bittiği gibi tüm ürünleri bozulmadan ihtiyaç sahiplerine ulaşmasını sağladı.
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