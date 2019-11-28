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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.11.2019 - 14:23, Son Güncelleme:

"Cazın Sultanları"

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"Cazın Sultanları"

Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğulları Ahmet ve Nasuhi Ertegün'ün, 1930 ve 1940'lı yıllarda Büyükelçiliğin kapılarını siyahi caz müzisyenlerine açarak ırkçılığa meydan okuması, "Cazın Sultanları" isimli belgesel projeyle beyaz perdeye taşınıyor

ABD'de ırkçılığın yaygın olduğu 1930 ve 1940'lı yıllarda siyahi müzisyenlere büyükelçiliğin kapılarını açan dönemin Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Münir Ertegün ile oğullarının hikayesi, beyaz perdeye aktarılıyor.

Büyükelçi Münir Ertegün ile oğulları Ahmet ve Nasuhi Ertegün'ün, ABD'li siyasetçilerden gelen tepkilere rağmen Türkiye'nin Washington Büyükelçiliğini siyahi caz müzisyenlerine açarak ırkçılığa meydan okuması, Ümran Safter ve Mesut Gergeç tarafından beyaz perdeye taşınıyor.

Irkçılığın yaygın olduğu bir dönemde Büyükelçilikte yapılan caz gecelerini ve provalarını, Türklerin kadirşinaslığını anlatan "Cazın Sultanları" isimli belgesel projesinin çekimleri, ABD'nin New York ve Washington kentleriyle İstanbul'da yapılıyor.

Washington'a gelen Ümran Safter, Mesut Gengeç, Emrah Durmuş ve Ceyhun Şenkal'dan oluşan belgesel ekibi, Maurice Jackson, Anna Celenza, John Hasse, Larry Appelbaum, Blair Rubble, Herbert Scott başta olmak üzere pek çok akademisyen, müzisyen ve caz uzmanlarıyla röportajlar yaptı.

"Notaların gücüyle duvarları, tabuları yıkan bir çaba"

Fotoğraf sanatçısı Ara Güler'i anlatan ve 2016'da Washington Bağımsız Film Festivali'nde "en iyi film" ödülüne layık görülen "İstanbul'un Gözü" filminin de yapımcısı olan Ümran Safter, bu proje için iki yıldır çalıştıklarını belirtti.

Safter, "Müthiş bir hikayeyle karşılaştık. İçinde diplomasinin, müziğin olduğu bir hikaye. Çok zor bir dönemde, Büyükelçilik kapılarının siyah müzisyenlere açılması aslında başlı başına büyük bir olay. Notaların gücüyle duvarları, tabuları yıkan bir çaba." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının desteğiyle çekilen belgesel filmin, gelecek yılın başında seyirciyle buluşması planlanıyor.

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