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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Keyif
26.07.2019 - 14:39, Son Güncelleme:

Caz müziğinin ustaları geliyor

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Caz müziğinin ustaları geliyor

Bu yıl 29'uncu kez düzenlenecek "Akbank Caz Festivali"nde müzikseverlerle buluşacak yeni isimler belli oldu.

Festival kapsamında 18 Ekim'de cazın avangart topluluklarından "Art Ensemble of Chicago" Cemal Reşit Rey (CRR) Konser Salonu'nda sahne alacak.  Konserler kapsamında 21 Ekim'de virtüöz saksafoncu James Carter ve grup projesi "James Carter's Organ Trio" Zorlu PSM'de, 23 Ekim'de "Charles Lloyd Sky Trio, Featuring Gerald Clayton ve Marvin Sewell" CRR'de konser verecek.

Kadıköy'deki Moda Sahnesi, 24 Ekim'de Norveçli müzisyen Bugge Wesseltoft'un Erkan Oğur ile oluşturduğu "Bugge Wesseltoft, Erkan Oğur ve Friends" birlikteliğinin ilk konserine ev sahipliği yapacak.

Ayrıca Kuzey Afrikalı müzisyen Fela Kuti, Ebo Taylor ve Tony Allen'ın izinden giderek büyüleyici melodilerle ikonik sahnelerde konserler veren Kokoroko, 26 Ekim'de Babylon sahnesinde cazseverlerle buluşacak.

Organizasyonu ve içerik programlaması "Pozitif" iş birliğiyle gerçekleştirilen festival, 17-27 Ekim tarihlerinde cazın farklı renklerini bir araya getirecek.


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