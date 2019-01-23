Yeniden evlenmem
Yonca Lodi hem sanat hayatındaki 20’nci yılı hem de yeni albümü “Fazla Aşk”ın kutlaması için Nişantaşı Yalan Dünya adlı mekanda özel bir davet verdi.
Albümünde beş şarkısı bulunan Sezen Aksu’nun kendisine ömürlük bir hediye verdiğini dile getiren Lodi, “Sezen benim çocukluk kahramanım. Bana verdiği destekle beni çok mutlu etti. Bu albümde Sezen Hanım dışında Zeki Güner, Sibel Algan, Murat Güneş ve Alper Atakan’a çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı başaramazdım” dedi. Şarkıcı, “Yüzük parmağınız ne zaman dolacak?” sorusuna, “Dolmayacak. Çok şükür boyumca bir evladım var. Bir gün belki yeniden aşık olurum ama evlilik düşünmüyorum” diye yanıt verdi.
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