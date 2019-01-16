"Çarşı Kadın" taraftar grubundan öğrencilere yardım

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Kelebek Haberleri Keyif Haberleri"Çarşı Kadın" taraftar grubundan öğrencilere yardım
GeriKeyif "Çarşı Kadın" taraftar grubundan öğrencilere yardım
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
16.01.2019 - 12:46, Son Güncelleme:

"Çarşı Kadın" taraftar grubundan öğrencilere yardım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
"Çarşı Kadın" taraftar grubundan öğrencilere yardım

Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 okulda eğitim gören bin 100 ihtiyaç sahibi öğrenciyi yardımlarıyla sevindirdi.

Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde 15 okula gönderdiği yardımlarla bin 100 ihtiyaç sahibi öğrenciye destek verdi.

Beşiktaş'ın "Çarşı Kadın" taraftar grubu, sosyal medya üzerinden yaptığı kampanyalar ile Türkiye genelinde binlerce ihtiyaç sahibi öğrenciye ulaşıyor. İş adamları ve ünlü isimlerin de destek verdiği kampanyalar ile ekim ayından itibaren ülke genelinde eğitim veren 220 okula 480 koli yardım gönderen Çarşı Kadın, son olarak Doğubayazıt'a bir tır dolusu giyim ve kırtasiye gönderdi. Çoğunluğu bot, mont, atkı ve bereden oluşan yardımlar, Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü vasıtasıyla daha önce belirlenen 15 okulda eğitim gören bin 100 öğrenciye ulaştırıldı.

İlk olarak Hüsnü Mehmet Özyeğin İlk ve Ortaokuluna gelen Çarşı Kadın taraftar grubu üyelerini, öğrenciler tezahüratlarla karşıladı.Öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektiren taraftar grubu üyeleri, daha sonra yardımların yapılacağı diğer okullara geçti.

"Öğrencilerimizin kış mevsimini sıcak geçirmesini sağlayacaklar"

Doğubayazıt İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yardımcı, AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, yardımların köy okulları ağırlıklı toplamda bin 100 öğrenciyi sevindirdiğini söyledi.

Yardımcı, şunları kaydetti:

"Çarşı Kadın taraftar grubunun Türkiye genelinde ihtiyaç sahibi öğrenciler için yaptıkları çalışmalar gerçekten takdire şayan. Bugün de bıkmadan, usanmadan binlerce kilometre uzaktan gelerek ilçemizdeki öğrencileri sevindirdiler. Dile kolay, bir tır dolusu yardımı, belirlediğimiz 15 okula göndererek özellikle köylerde okuyan öğrencilerimizin kış mevsimini sıcak geçirmesini sağlayacaklar. Hepsinin gözlerindeki mutluluğu görüyorsunuz. Kendilerini, yüzlerini Beşiktaş'ın simgeleriyle boyayarak tezahüratlarla karşıladılar. Allah kendilerinden razı olsun. Başta Beşiktaş Yöneticisi Şafak Mahmut yazıcıoğlu, grup üyeleri ve kampanyaya destek veren sanat ve spor dünyasına, tüm hayırseverlere çok teşekkür ediyoruz."

Çarşı Kadın taraftar grubundan öğrencilere yardım
Çarşı Kadın taraftar grubundan öğrencilere yardım

Çarşı Kadın taraftar grubundan öğrencilere yardım

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yıllar sonra gelen itiraf! 'Baban yaşında olmaz’ dediler ama...

Güler Işık yaşadığı zor günleri anlattı

'Annesinin hasta olduğunu bilmiyordum!'

10 yıl önce 10 yıl sonra