Cardi B tarihe geçti
Afrika kökenli Amerikalıların müzik, oyunculuk ve spor gibi dallardaki başarılarının kutlandığı BET Ödülleri bu yıl da kazananlara verildi.
Los Angeles'ta yapılan ödül törenine damgasını vuran kiş Cardi B. oldu. Cardi B., Yılın Albümü ödülünü kazanan ilk kadın rap yorumcusu olarak da tarihe geçti. 26 yaşındaki Cardi B. aynı zamanda Yılın En iyi Kadın Rap'çisi ödülünü de evine götürdü.
İşte BET 2019 Ödülleri'nde en iyiler
En iyi kadın oyuncu: Regina King
En iyi erkek oyuncu: Michael B. Jordan
En iyi genç yıldız: Marsai Martin
En iyi sinema filmi: Blackkklansman
En iyi kadın R&B/pop sanatçısı: Beyonce
En iyi grup: Migos
En iyi işbirliği: Travis Scott Ft. Drake - “Sicko Mode”
En iyi yeni sanatçı: Lil Baby
En iyi erkek hip- hop sanatçısı: Nipsey Hussle
En iyi kadın hip- hop sanatçısı: Cardi B.
Yılın albümü: Invasion Of Privacy, Cardi B
Yılın klip yönetmeni:Karena Evans
Yılın kadın sporcusu: Serena Williams
Yılın erkek sporcusu: Stephen Curry
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