'Çardaş Prensesi' opereti sanatseverlerle buluşacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Macar besteci Emmerich Kalman'ın en başarılı yapıtı olarak nitelendirilen "Çardaş Prensesi" operetini, sanatseverlerle buluşturacak.

ADOB'dan yapılan açıklamaya göre, 17 Aralık'ta sahnelenecek dünyaca ünlü eserde Hakan Aysev, Edwin Ronald rolünü canlandıracak. Haldun Özörten tarafından sahneye konulan, metni Leo Stein ve Bela Jenbach'a ait olan operet, Aydın Gün'ün çevirisi ile Türkçe seslendirilecek.

Antalya DOB orkestrasını şef Ömer Yöndem yönetecek. Antalya DOB korosu Mahir Seyrek tarafından çalıştırıldı.

Neşeli ve melankolik karakterleriyle seçkinleşmiş operet repertuvarının başarılı örneklerinden biri olan eserde dekor tasarımı Gürcan Kubilay'a, kostüm tasarımı Nursun Ünlü'ye, koreografi Serhat Nüfusçu'ya ve ışık tasarımı ise Mustafa Eski'ye ait.

Revü kızı Sylva ile prens Edwin arasındaki imkansız aşkın bütün zorlukları aşarak mutlu sona ulaşmasını konu alan eser, tiyatro, müzik ve dansın birlikte harmanlandığı ve 1950-1960 yıllarında romantizminin yaşatıldığı bir görsel şölen olarak sahneleniyor.

İki perde olarak sahnelenen eserde "Sylva Varescu"yu Sema Çavuşoğlu Suna, "Edwin Ronald"ı Hakan Aysev, "Kontes Stasi"yi Işılay Meriç Karataş, "Boni Kancsianu"yu Ümit Burak Tekinay, "Feri von Kerekes"i Onur Alpaslan, "General Rohnsdorff"u Baturalp Bilgili ve "Prenses Marie-Luise" rolünü Emel Öziş canlandıracak.