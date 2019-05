Cannes’da Altın Palmiye’yi kim alır?

72. Cannes Film Festivali, bu gece Lumiere Tiyatrosu’ndaki törenle sona eriyor. Almodovar, Malick, Joon-Ho, Tarantino, Sciamma, Suleiman gibi filmleri en çok beğenilen isimler törende ne yapacak? Seçkinin aynı ayardaki yapıtlardan oluşturulması hangi sürpriz ismi öne çıkaracak?

Elbette Cannes’da verilen ödüllerin jürilerle de bağlantısı var. Bu sebeple de farklı seçici kurullarla bambaşka ödüller çıkabilir. Ama bu yıl Alejandro Gonzalez Iñárritu, Kelly Reichardt, Yorgos Lanthimos, Enki Bilal, Alice Rohrwacher, Elle Fanning, Pawel Pawlikowski ve Maimouna N’Diaye’den oluşan jürinin kararları önemli.

ELEŞTİRMEN ORTALAMALARINDA AŞIRI YUKARIDA OLMAK GÖSTERGE Mİ?





Jüriyi görünce hemen ‘ana akım sinemanın kaliteli örnekleri’ ödüllendirilecek diye düşünüyoruz. Açıkçası Iñárritu, Bilal, Fanning ve Pawlikowski o yöne kayabilir. Bu sebeple de Malick ve Tarantino ikinci Altın Palmiye’lerine ulaşabilir. Ödüllerde Screen’in yıldız tablosunun ortalamaları da değerli. Genelde 3-3.4 arasında ortalama tutturan film zafere ulaşıyor. Ama 2016’da “Ben, Daniel Blake” (“I, Daniel Blake”) 2.4, 2017’de “Kare” (“The Square”) 2.7 ile en üst noktaya ulaşabildi.

Bu sebeple 2.4-3.4 arasına bakmak gerek. Zira 3.5’u geçince “Toni Erdmann”, “Şüphe” (“Burning”), “Bay Turner” (“Mr. Turner”) gibi filmler hayal kırıklığı yaşamıştı. Seçkinin en iyisi “Parasite” da bana kalırsa en iyi ihtimalle ‘En İyi Senaryo’ ödülüyle teselli bulacak. Bu sene bu aralığa giren filmler bakınca şöyle bir listeyle karşılaşıyoruz: “Les Misérables”, “A Hidden Life”, “Sorry We Missed You”, “The Traitor”, “Wild Goose Lake”, “It Must Be Heaven”, “Bacurau”, “Atlantique”, “Portrait of a Lady on Fire”, “Pain and Glory”, “Once Upon a Time in Hollywood”, “The Whistlers”.

SÜRPRİZ BEKLENEBİLECEK İLK İSİM SCIAMMA





“Portrait of Lady on Fire”la Céline Sciamma yarış başladığında ‘olur mu acaba?’ dedirten ama gösterimler sonrası olabileceğini düşündürten sürprize en yakın isim. Dün Queer Palm’a ulaşan film için Altın Palmiye veya Büyük Ödül şaşırtmaz. Ama bu cinsiyetteki yönetmenlerin ‘Büyük Ödül’ şansı daha yüksek.

Malick’in “A Hidden Life”ı ile Almodovar’ın “Pain and Glory”sinin açıkçası hangi jüri üyesini mest edip etmediği de konuşuluyor. Almodovar’ın popülere yakın olması ve entelektüel bir ticari sinema yapması bu jürinin aradığı şey. Malick, daha önce Cannes’da iki yarışmaya girdi, bunlardan birinde En İyi Yönetmen (“Cennet Günleri”), birinde Altın Palmiye (“Hayat Ağacı”) aldı. Yine boş dönmeme ihtimali var. Bu sebeple Büyük Ödül veya Altın Palmiye’yi ona da yakın görebiliriz.

‘LES MISERABLES’ VE ‘ATLANTIQUE’ NEREYE KADAR YÜRÜR?





Almodovar’ın “Kırık Kucaklaşmalar”ı (“Los Abrazos Rotos”, 2009) Screen’in ortalamasında 3.2 alıp sıfır çekmişti, “Pain and Glory”nin 3.3’ü de garanti değil. Ama zamanı geldiği için ve kendi hayatını anlatan bir çeşit miras filmi çektiği için duygulandırdı, ödüllendirebilir.

Olgunluk çağını yaşayan Elia Suleiman da daha önce sürekli ana yarışma görmüş bir isim. Jüri Ödülü’nden yukarısına ulaşamadı. Elbette az film çekmesinin de bunda katkısı var. Bu sebeple kendini özletti ve şimdi Altın Palmiye, Büyük Ödül veya En İyi Yönetmen şansı var.

Beğenilen “Les Miserables” ve “Atlantique” için kağıt üstünde ilk film olduklarından ‘Jüri Ödülü’ daha makul duruyor. Ama “Les Miserables”, neredeyse “Saul’un Oğlu” (“Saul Fia”) kadar başarı yakaladı, o yüzden ‘Büyük Ödül’e kadar yürüyebilir. Altın Kamera’da ise “Atlantique”i daha şanslı görüyorum.

Inarritu’nun ana diline yakın olan Portekizce çekilmiş “Bacurau”nun B-tipi öğelere kayması negatif işler mi bilinmez ama düşünülecekler arasında olacaktır. “The Wild Goose Lake”, “The Traitor”, “The Whistlers” adlarını da ana ödüllerle anmak mümkün. Ama bunlar ‘En İyi Senaryo’ya da kayabilir. Açıkçası Diao Yi’nan’ın sinemasını sevebilecekler belli, o yüzden Altın Palmiye şansı o kadar yüksek değil. Hem Altın Ayı, hem Altın Palmiye alan yönetmen olmak için daha genç olduğu söylenebilir.

OYUNCU DALLARINDA NELER OLUR?





En İyi Kadın Oyuncu’dan “Sibyl”in Virginie Efira, “Little Joe”nun Emily Beecham’ı, “Frankie”nin Isabelle Huppert’i şanslı. En İyi Erkek Oyuncu’da “The Traitor”dan Pierfrancesco Favino ile “Once Upon a Time in Hollywood”dan Leonardo DiCaprio arasında bir yarış var.Açıkçası ‘Altın Palmiye’yi kim alır?’ biraz anlık kararlara bağlı bu sene. Birbirine yakın filmler var, zamanı gelen yönetmenler var.

Açıkçası ‘Altın Palmiye’yi kim alır?’ biraz anlık kararlara bağlı bu sene. Birbirine yakın filmler var, zamanı gelen yönetmenler var, duygusallık yaratan sinemacılar var. ‘Ken Loach, Dardenne’ler üçüncü, Tarantino ve Malick ikinci Altın Palmiye’ye ulaşacak mı?’ sorusu ise kulislerde konuşuluyor. İkincisi mümkün, ama ilki çok olası gözükmüyor. ‘Kechiche, Sachs ve Dolan Screen yıldız tablosunda 2’nin altına düşmelerine rağmen herhangi bir ödüle ulaşacaklar mı?’ sorusu da bir başka ilginç tartışma. Benim kişisel favorim “Parasite”ın yanı sıra Elia Suleiman, Jessica Hausner ve Céline Sciamma’nın alacağı ödüllere özellikle sevineceğimi de ekleyeyim.