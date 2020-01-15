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Haber Giriş: 15.01.2020 - 16:02,Son Güncelleme:/

Cannes Film Festivali'nde bir ilk

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Cannes Film Festivali'nde bir ilk

Bu yıl 2 ile 23 Mayıs tarihleri arasında yapılacak olan 73'üncü Cannes Film Festivali'nde bir ilke imza atıldı. Yönetmen Spike Lee, festivalin jüri başkanlığı için secildi. Böylece Cannes Film Festivali tarihinde bu görevi üstlenen ilk siyahi yönetmen olarak da tarihe geçti.

Spike Lee, jüri başkanı seçilmesine ilişkin şu açıklamayı yaptı: "Yaşadığım bu hayatta, en büyük nimetlerim beklenmedik bir şekilde geldi. 2020'de Cannes Jüri Başkanı olma fırsatına sahip olduğum çağrıyı aldığımda, şoke oldum, mutlu oldum, şaşırdım ve gururlandım. Bana göre Cannes Film Festivali, dünyanın en önemli film festivali olmanın yanı sıra film kariyerim üzerinde de büyük bir etkisi oldu. Cannes'nın dünya sinemasında kim olduğumun gidişatını değiştirdiğini rahatlıkla söyleyebilirim.”

Lee başkanlığındaki jüri, festivalin uluslararası yarışma bölümünde Altın Palmiye için yarışacak filmler arasında değerlendirme yapacak.

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