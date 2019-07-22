Canım annem
Sertab Erener, “Akustik-Elektrik” adını verdiği konseriyle önceki akşam Bodrum’da dinleyicileriyle buluştu.
Antik Tiyatro’da düzenlenen konseri izlemeye gelenler arasında sanatçının annesi Yücel Erener de vardı. Ünlü şarkıcı, eski anılarını anlatırken “Annem hatırlar bunları, kendisi de bu akşam bu arada. Canım annem çok teşekkür ederim” diyerek annesine sahneden sevgilerini iletti. Erener’e seyircisi de alkışlarla eşlik etti. Sahnede yaklaşık 3 saat kalan Sertab Erener, ilk albümlerinden günümüze en sevilen şarkılarını seslendirdi.
Yücel Erener
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