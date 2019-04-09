Can'dan 10 şarkı!
Can Bonomo, “Ruhum Bela” isimli 5. albümünü Avrupa Müzik etiketiyle çıkardı.
◊ Albümünde 10 şarkıya yer veren Bonomo’nun yeni albüm kayıtları TheFatLab’de Ali Rıza Şahenk tarafından yapıldı. Albümde bulunan 7 şarkının düzenlemesini, diğer albümlerinde de beraber çalıştığı Can Saban, 2 şarkının düzenlemesini Sabi Saltiel ve 1 şarkının düzenlemesini sahne arkadaşı Emre Kula yaptı. Albümün bazı şarkılarında vokal ve vokal koçluğunu ise Fatma Turgut ve Özge Fışkın üstlendi.
Albümlerindeki şarkılarında çeşitlilik sunan Can Bonomo, Nazım Hikmet'ten Atilla İlhan'a, Ulvi Cemal Erkin'den Peter Doherty'ye kadar yıllardır beslendiği sayısız değerli ismin çok kültürlü Yakın Doğu müziğini “İstanbul Müziği” olarak tanımlıyor.
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