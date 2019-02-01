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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.02.2019 - 12:16, Son Güncelleme:

Canan Alkım'dan "Fısıltılar"

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Canan Alkım'dan "Fısıltılar"

Canan Alkım'ın Fısıltılar adlı kişisel sergisi 14 ile 28 Şubat tarihleri arasında Art 212'de sanatseverlerle buluşuyor.

Alkım, “ağaç” temasıyla temeli doğaya dayanan, izlenimci bir tavırla oluşturduğu yapıtlarının yer aldığı sergide ağaçlara bir yücelik kazandırma kaygısı taşıyor.

Bunu yaparken de tüm ayrıntılarından arındırdığı ağaçları, güçlü fırça hareketleriyle ve kullandığı renk armonisiyle yüzeyde hâkimiyet kuran bir imgeye dönüştürüyor.

İmgeler ve yüzeyler arasındaki bütüncül tavır, armoni ile güçlendirilmiş bir söylemi de izleyene aktarıyor.

Öte yandan Canan Alkım resimleri, doğa imgeleriyle şekillenmesinin ötesinde insan ruhuna odaklanan, doğa ile insan arasında duygusal bir bağ kurmaya çalışan, ağaçların kişiselleştirilmiş tasvirleriyle bir takım duygu aktarımlarında dolaylı söyleme başvuran bir anlayışa da dikkat çekiyor.

Canan Alkımdan Fısıltılar


Serginin ağaç imgelerinden oluşuyor olmasının yanı sıra sergi isminin de “Fısıltı” olarak belirlenmesi bahsedilen doğa-insan birlikteliği açısından son derece önemli. Buradaki “fısıltı” söylemi, insanın doğaya olan özlemi ve bunun aksine yine insan tarafından tahrip edilen doğaya karşı sanatsal bir ifade biçimi olarak karşımıza çıkıyor.

Art 212
Kadırgalar Cad. No: 8/B Hava Apt.
Harbiye Şişli İstanbul
Tel: 212-240 22 82

 

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