Canan Alkım'dan "Fısıltılar"
Canan Alkım'ın Fısıltılar adlı kişisel sergisi 14 ile 28 Şubat tarihleri arasında Art 212'de sanatseverlerle buluşuyor.
Alkım, “ağaç” temasıyla temeli doğaya dayanan, izlenimci bir tavırla oluşturduğu yapıtlarının yer aldığı sergide ağaçlara bir yücelik kazandırma kaygısı taşıyor.
Bunu yaparken de tüm ayrıntılarından arındırdığı ağaçları, güçlü fırça hareketleriyle ve kullandığı renk armonisiyle yüzeyde hâkimiyet kuran bir imgeye dönüştürüyor.
İmgeler ve yüzeyler arasındaki bütüncül tavır, armoni ile güçlendirilmiş bir söylemi de izleyene aktarıyor.
Öte yandan Canan Alkım resimleri, doğa imgeleriyle şekillenmesinin ötesinde insan ruhuna odaklanan, doğa ile insan arasında duygusal bir bağ kurmaya çalışan, ağaçların kişiselleştirilmiş tasvirleriyle bir takım duygu aktarımlarında dolaylı söyleme başvuran bir anlayışa da dikkat çekiyor.
Serginin ağaç imgelerinden oluşuyor olmasının yanı sıra sergi isminin de “Fısıltı” olarak belirlenmesi bahsedilen doğa-insan birlikteliği açısından son derece önemli. Buradaki “fısıltı” söylemi, insanın doğaya olan özlemi ve bunun aksine yine insan tarafından tahrip edilen doğaya karşı sanatsal bir ifade biçimi olarak karşımıza çıkıyor.
Art 212
Kadırgalar Cad. No: 8/B Hava Apt.
Harbiye Şişli İstanbul
Tel: 212-240 22 82
Yorumları Göster
Yorumları Gizle