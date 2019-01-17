Can Dostlar beyazperdede
Bizim Köyün Şarkısı filminin ardından Güldüy Güldüy Show Çocuk ekibi şimdi de “Can Dostlar” ile beyazperde de sevenleriyle buluşuyor.
Filmin ÖzdilekPark Cinetime Sinemaları’nda yapılan galasına çocuklar büyük ilgi gösterdi. Yönetmenliğini Tuğçe Soysop’un üstlendiği BKM yapımı filmin galasına İrem Sak, Özgün Aydın, Parla Şenol, Aziz Aslan ve Can Kahraman gibi ünlü isimler de katıldı. Filmin konuk oyuncularından Onur Atilla “Beni de aralarına aldıkları için teşekkür ederim. Bakkal Lütfü’yü oynadım” dedi.
Berat Efe Parlar
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