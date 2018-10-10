Camila Cabello ve Taylor Swift geceye damga vurdu
2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nin galipleri belli oldu. Los Angeles'taki Microsoft Tiyatrosu'nda gerçekleşen geceye damgasını vuran ise kazandığı dört ödülle Taylor Swift oldu. Camilo Cabello ise geceden en çok ödülle dönen şarkıcılardan biri oldu.
Taylor Swift, bu ödüllerle kariyeri boyucnca tam 21 kez Amerikan Müzik Ödülü kazanan Whitney Houston'ın rekorunu da ele geçirmiş oldu. Swift'in kazandığı toplam ödül sayısı ise 22 oldu.
İşte 2018 Amerikan Müzik Ödülleri'nde en iyiler:
Yılın Sanatçısı: Taylor Swift
Pop- Rock kadın şarkıcı: Taylor Swift
Pop- Rock albüm: Taylor Swift
Turne: Taylor Swift
Yılın Yeni Sanatçısı: Camila Cabello
Country Müzik En iyi Erkek Şarkıcı: Kane Brown
Country Müzik En İyi Kadın Şarkıcı: Carrie Underwood
En İyi Pop/Rock Albüm: "Reputation" - Taylor Swift
Yılın işbirliği: Camila Cabello, Young Thug Havana
Yılın videosu: Camila Cabello ft. Young Thug, "Havana"
En iyi erkek sanatçı (Pop): Post Malone
En iyi kadın sanatçı (pop): Camila Cabello
En iyi iki ya da grup (pop- rock): Migos
En iyi şarkı: Camila Cabello, Young Thug, "Havana"
En iyi erkek country şarkıcısı: Kane Brown
En iyi kadın country şarkıcısı: Carrie Underwood
Soul/R&B En İyi Erkek Şarkıcı: Khalid
Rap/Hip-hop En İyi Şarkıcı: Cardi B
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