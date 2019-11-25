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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 14:01, Son Güncelleme:

Camila Cabello ve Shawn Mendes'in performansı çok konuşuldu

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Camila Cabello ve Shawn Mendes'in performansı çok konuşuldu

İki genç şarkıcının ödül gecesi yaptığı sahne gösterisi izleyicileri heyecanlandırdı.

Los Angeles'ta dün gece düzenlenen Amerikan Müzik Ödülleri (American Music Awards) gecesinde ödül heyecanı bir yana sahnede de renkli gösteriler sergilendi.

Selena Gomez, Taylor Swift, Camila Cabello ve Shawh Mendes, dansçıları eşliğinde sahneye çıktı. O sırada da ilginç anlar yaşandı. Bunlardan birinin kahramanı da bir süredir aşk yaşayan Camila Cabello ile Shawn Mendes oldu.

İki genç şarkıcı, gecede kendilerine en iyi işbirliği ödülünü kazandıran Senorita şarkısını sahnede seslendirdi. Cabello ve Mendes, şarkı söylerken romantik anlar da yaşadı. Ancak genç çift, heyecan içinde kendilerini izleyenlere bir de küçük sürpriz hazırladı.
Şarkının sonuna doğru birbirlerine iyice yaklaşıp gözlerinin içine bakmaya başlayan çift, tam herkes öpüşmelerini beklerken bir anda ayrıldı. O anlarda da şarkının yarattığı romantizm duygusuna iyice kapılan seyirciler küçük bir şaşkınlık yaşadı.

Hatta şovu baştan sona keyifle izleyen Swift, tam Cabello ve Mendes'in öpüşeceğini sandığı anda bunu yapmadan şarkıyı bitirdiklerini görünce şaşkınlığı yüzüne yansıdı. Gecede kendisi de ödül alan Swift, sonra gülmeye başladı.

 

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