Çağla Pekmezci İzmir'i tanıtacak
Miss Tourism International 'da Türkiye’yi İzmirli güzel Çağla Pekmezci temsil edecek.
Bu yıl Rönesans Model Ajans ve Milliyet Ege işbirliği ile 22 Ağustos'ta 19. kez düzenlenen “Miss & Mr Model of Turkey” birincisi Çağla Pekmezci, 8 Kasım 2019 tarihinde Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur’da düzenlenecek olan “Miss Tourism
International 2019 World Final”de ülkemizi temsil edecek.
Pekmezci'ye İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Katar Havayolları destek verecek.
Finalist güzelimiz Çağla, Malezya’da yarışma düzenleyicileri, katılımcıları ve izleyicileri ile basın üyelerine memleketi İzmir’i tanıtan filmler, broşürler ve ülkemizi simgeleyen küçük hediyelikler takdim edecek.
Çağla Pekmezci final gecesinde İzmir Olgunlaşma Enstitüsü Müdürlüğü’nün desteği ile temin
edilen ülkemizin kültürünü temsil eden geleneksel çini motiflerini taşıyan kırmızı beyaz renklerin hâkim olduğu kültürel bir kostüm giyecek.
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