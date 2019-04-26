Çağdaş Ukrayna sanatından örnekler
Ukraynalı ressamların, Türkiye-Ukrayna arasındaki kültürel ilişkileri geliştirme hedefine yönelik çizdiği yağlı boya tablolardan oluşan sergi açıldı.
Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosluğunca Beşiktaş Akaretler'deki bir salonda düzenlenen sergide, aralarında Serhiy Savchenko, Denys Struk ve Olha Zaremba'nın da bulunduğu 7 Ukraynalı ressamın yağlı boya çalışmaları sanatseverle buluştu. Açılışına, Ukrayna'nın İstanbul Başkonsolosu Oleksandr Gaman, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan ve çok sayıda sanatseverin katıldığı sergide, Ukraynalı ressamların 21 tablosu yer alıyor.
Türkiye-Ukrayna kültürel ilişkilerin geliştirilmesi için birçoğu Türkiye'de yapılan yağı boya tablolar iki ülke arasında sanat odaklı ortak bir dil kurulmasını da hedefliyor.
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