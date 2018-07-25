Çağatay Akman: ‘Çek Silahını Daya Göğsüme’
Çağatay Akman, 5. Single’ı ile sevenleriyle tekrar buluştu.
2016 Yılında çıkardığı ‘Gece Gölgenin rahatına Bak’ isimli şarkısıyla müzik dünyasına çok hızlı bir giriş yapan Çağatay Akman, şimdi 2645 Records – Abdullah Özdoğan prodüktörlüğünde ve müzik adamı Volkan Sönmez yönetiminde yeni şarkısı ‘Çek Silahını Daya Göğsüme’ adlı şarkısını sevenlerinin beğenisine sunuyor.
Sözleri İlyas Ertürk’e, müziği İlyas Ertürk & Volkan Sönmez’e ait olan şarkı, ünlü yönetmen Kemal Başbuğ tarafından kliplendirildi.
ÇAĞATAY AKMAN’IN YAYINLANAN ŞARKILARI VE İZLENME SAYILARI
Gece Gölgenin Rahatına Bak: 264 Milyon
Bizim Hikaye : 134 Milyon
Sensin Benim En Derin Kuyum: 85 Milyon
Yüreğim Davacı: 36 Milyon
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