Büyük buluşma!
Aleyna Tilki, 2019’un ilk Bostancı Gösteri Merkezi konserini önceki akşam verdi.
Konserin sürprizi ise Selda Bağcan’dı. Sanatçı, Tilki’nin sahnesine konuk oldu ve “Gesi Bağları” türküsünü onunla birlikte seslendirdi. Bağcan, genç şarkıcı için “O dünya çapında bir sanatçı olacak. Ablasının izinden gidecek, görürsünüz... Türkiye’de o bir tane! Türkiye’nin dünya çapındaki Madonna’sı olacak, hem de Türkçe şarkılarla” dedi.Tarifsiz duygular içindeyim
Aleyna Tilki, Selda Bağcan’ın sahneden inmesinin ardından şunları söyledi: “Tarifsiz duygular içindeyim. Küçüklüğümden beri gözlerimi kapatıp bugünü, bu sahneyi hayal ettim ben. Selda Bağcan’ın da dediği gibi inşallah onun izinden gideceğim.”
Yorumları Göster
Yorumları Gizle