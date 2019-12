Bursa'da tiyatro sahneleri festival gibi

Herman Koch'un yazdığı, Can Çelebi'nin çevirdiği ve Süheyla Elbaş Zeybek'in yönettiği "Akşam Yemeği" oyununun dekor tasarımını Cenk Oral, kostüm tasarımını Özge Akarsu, ışık tasarımını ise Yakup Çartık yapıyor.



Hollandalı yazar Koch'un gerçek bir olayı romanlaştırdığı, Kees Prins'in sahneye uyarladığı ve 10 kişinin rol aldığı oyunda, ergenlik çağındaki ikisi kuzen üç gencin parti çıkışında bir bankamatikte karşılaştıkları evsiz bir kadını hunharca öldürmeleri ve sonrasında gelişen olaylar anlatılıyor.



Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 21 Aralık Cumartesi günü de 15.00 ve 20.00 saatlerinde sahnelenecek.

Yalan Makinesi



Vassiliy Sigaryov'un yazdığı, Hüseyin Mevsim'in Türkçeye çevirdiği ve Murat Ozan'ın yönettiği "Yalan Makinesi" oyununun dekor ve kostüm tasarımını Cenk Oral, ışık tasarımını Ali Karaman ve müziklerini de Cihan Kurtaran üstleniyor.



Halil Balkanlar, Berrin Kulya Balkanlar ve Diyar Gönülalçak'ın rol aldığı komedi oyununda, "eli maşalı" bir kadın olan Nadya'nın, bezgin ve unutkan kocası Boris'in maaşını sakladığı yeri hatırlaması için gazetede gördüğü ilan üzerine eve hipnozcu çağırmasının ardından gelişen olaylar ele alınıyor.

Oyun bugün, yarın ve 21 Aralık Cumartesi günü saat 18.00'de Feraizcizade Oda Tiyatrosu'nda sunulacak.

Bir İnce Sızı Nisan 1915



Adnan Erbaş'ın yönettiği, Tufan Gündüz'ün kaleme aldığı, Gündüz ile Faruk Emre Özünlü'nün sahneye uyarladığı "Bir İnce Sızı Nisan 1915" oyununun dekor tasarımı Özlem Karabay, kostüm tasarımı İnci Kangal Özgür, ışık tasarımı Ali Karaman ve müzikleri de Gürkan Çakıcı imzası taşıyor.

Erkan Erdem, Emre Nurettin Örük, Harun Türköz, Cenk Turan ve Kemal Okur'un da bulunduğu 26 sanatçının rol aldığı oyunda, Çanakkale Destanı ve 1915 Ermeni olayları, trajik insan hikayeleri eşliğinde işleniyor. Oyun, Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde 24 ve 25 Aralık'ta saat 20.00'de sahneye konulacak.



Can Ateşinde Kanatlar



Bursa Şehir Tiyatrosunda sahnelenecek, Turgay Nar'ın yazdığı, Altuğ Görgü'nün yönettiği tek perdelik "Can Ateşinde Kanatlar (Mevlana)" oyununun müziklerini Ömer Göktepeliler yapıyor.



Osman Murat Erten, Aykan Yılmaz ve Serdar Soyer'in aralarında olduğu 12 kişinin rol aldığı oyunda, Hazreti Mevlana'nın can yoldaşı, dostu Şemsi Tebrizi'yi "ney"in bir nefesinde arayışı izleyicilere aktarılıyor.



Oyun, Tayyare Kültür Merkezi'nde bugün ve yarın saat 20.00'de, 21 Aralık'ta ise 14.00'te izlenebilecek.