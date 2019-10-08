“Burning Man” Atmosferli Klip!
Üç farklı ülkede üç üniversite bitiren aynı zamanda iş insanı da olan İran asıllı müzisyen Aidaz, “çocukluk hayalim” dediği şarkıcılığa ilk teklisi ‘Aşk Kumarı’ ile adım atıyor.
Tasarımcılıktan, ticarete pek çok alanda ödülleri bulunan Aidaz’ın dokuz ay süren stüdyo sürecinin ardından DMC etiketi ile 18 Ekim’de tüm dijital platformlarda yerini alacak şarkısının sıra dışı klibi de müzikseverlerin karşısına
çıkmaya hazırlanıyor.
Yönetmen koltuğunda İranlı asıllı ünlü yönetmen Ahmad Saneghe’nin oturduğu ve müzik festivali Burning Man’in sürreel atmosferini anımsatan klibin post prodüksiyonu ABD’de gerçekleştirildi.
Klipte kullanılan ve Marvel kostümlerini andıran kostümler ise Aidaz’ın kendi imzasını taşıyor.
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