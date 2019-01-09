Burhan Şeşen kızı Dilhan’a konser düzenliyor
Grup Gündoğarken’de babadan çocuklarına konser düzenleme bir gelenek haline geliyor.
Grup Gündoğarken’in ilk konserini 36 yıl önce babaları Turhan Şeşen’in düzenlediğini belirten Burhan Şeşen, şimdi 21 yaşındaki kızı Dilhan Şeşen için konser organize ediyor. Dilhan Şeşen, 11 Ocak akşamı Akasya Kültür Sanat’ta sevenleriyle buluşacak.
Grup Gündoğarken’in usta ismi Burhan Şeşen’in kızı, Şeşen Ailesi’nin müzikteki 3’üncü kuşak temsilcisi Dilhan Şeşen, 11 Ocak akşamı Akasya Kültür Sanat’ın Ana Sahnesi’nde olacak. Zeytinli Rock Festivali gibi birçok önemli festivalde sahne alan ve geçtiğimiz Ekim ayında İlhan Şeşen’in ‘Hediyem’ albümünde ‘Sıcaklardandır’ şarkısını seslendirmesiyle büyük beğeni toplayan 21 yaşındaki Şeşen, aile büyüklerinin izinden emin adımlarla ilerliyor.
Müzik yolculuğunda yanındayız
Grup Gündoğarken’in ilk konserini 1983 yılında babası Turhan Şeşen’in düzenlediğini anlatan Burhan Şeşen, “Grup Gündoğarken olarak amcamız İlhan, ağabeyim Gökhan ve benim çıktığımız ilk konserdi. Hodri Meydan Kültür Merkezi’nde Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu’nda çıkmıştık. Babamız bizi çok cesaretlendirmişti. Şimdi aynı şekilde ben kızımın konserini düzenliyorum. O şarkıları bir hikaye anlatır gibi okuyor, duygusunu verebiliyor. Çok yetenekli ve çalışkan. Bu yolda hep yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum” dedi.
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