Burhan Şeşen kızı Dilhan’a konser düzenliyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Keyif HaberleriBurhan Şeşen kızı Dilhan’a konser düzenliyor
GeriKeyif Burhan Şeşen kızı Dilhan’a konser düzenliyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Keyif
09.01.2019 - 15:21, Son Güncelleme:

Burhan Şeşen kızı Dilhan’a konser düzenliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Burhan Şeşen kızı Dilhan’a konser düzenliyor

Grup Gündoğarken’de babadan çocuklarına konser düzenleme bir gelenek haline geliyor.

Grup Gündoğarken’in ilk konserini 36 yıl önce babaları Turhan Şeşen’in düzenlediğini belirten Burhan Şeşen, şimdi 21 yaşındaki kızı Dilhan Şeşen için konser organize ediyor. Dilhan Şeşen, 11 Ocak akşamı Akasya Kültür Sanat’ta sevenleriyle buluşacak.

Grup Gündoğarken’in usta ismi Burhan Şeşen’in kızı, Şeşen Ailesi’nin müzikteki 3’üncü kuşak temsilcisi Dilhan Şeşen, 11 Ocak akşamı Akasya Kültür Sanat’ın Ana Sahnesi’nde olacak. Zeytinli Rock Festivali gibi birçok önemli festivalde sahne alan ve geçtiğimiz Ekim ayında İlhan Şeşen’in ‘Hediyem’ albümünde ‘Sıcaklardandır’ şarkısını seslendirmesiyle büyük beğeni toplayan 21 yaşındaki Şeşen, aile büyüklerinin izinden emin adımlarla ilerliyor. 
Müzik yolculuğunda yanındayız
Grup Gündoğarken’in ilk konserini 1983 yılında babası Turhan Şeşen’in düzenlediğini anlatan Burhan Şeşen, “Grup Gündoğarken olarak amcamız İlhan, ağabeyim Gökhan ve benim çıktığımız ilk konserdi. Hodri Meydan Kültür Merkezi’nde Levent Kırca Oya Başar Tiyatrosu’nda çıkmıştık. Babamız bizi çok cesaretlendirmişti. Şimdi aynı şekilde ben kızımın konserini düzenliyorum. O şarkıları bir hikaye anlatır gibi okuyor, duygusunu verebiliyor. Çok yetenekli ve çalışkan. Bu yolda hep yanında olduğumuzu bilmesini istiyorum” dedi.

Burhan Şeşen kızı Dilhan’a konser düzenliyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Askerliğin ilk günü!

Aslı Enver paylaştı: Yıl 2000!

Alişan'dan Ece Erken'e destek

" Ben gördüğünüz gibi peşindeyim"