Burgazada'nın taşı toprağı sanat oldu
Sanatçı Ayla Ay’ın 16. İstanbul Bienali’ne paralel etkinlikler çerçevesinde enstalasyon çalışmalarının yer aldığı “Sessiz Çığlık-Ürpertikler” sergisi açıldı.
Sergi yoğun bir katılımla Burgazada’da açık havada açıldı.
Doğma büyüme Burgazada sakini olan Ayla Ay, 3 yıldır Adalar’ın doğasından topladığı eşsiz parçaları bir araya getirdiği ve “ürpertik” olarak adlandırdığı çalışmalarını “Sessiz Çığlık-Silent Cry” sergisinde görücüye çıkardı.
16.İstanbul Bienali paralel etkinlikler çerçevesinde gerçekleşen sergide sanatçı Ay, kadim uygarlıkların inanç ritüellerindeki negatif enerjileri uzak tutma ile ruhsal iyileşme olarak doğadan esinlenmenin yansıması olarak düşünebileceğimiz bir çalışma ortaya koyuyor.
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