Haber Giriş: 29.12.2019 - 10:18,
Burçin Terzioğlu hayranlarını kırmadı
Burçin Terzioğlu, Birkan Sokullu’yla başrolü paylaştığı “Güzelliğin Portresi” filmini hayranlarıyla birlikte izledi.
Burçin Terzioğlu, sosyal medya üzerinden yeni filmini beraber izlemek istediklerini söyleyen hayranlarını kırmadı. Ünlü oyuncu, hayranlarıyla önceki gün Mecidiyeköy’deki Cinetech Torun Center Sineması’nda bir araya geldi. Özel bir seansta hayranlarıyla filmi izleyen Burçin Terzioğlu, gördüğü ilgi karşısında büyük mutluluk duyduğunu söyledi.
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