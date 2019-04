‘Burası Cennet Olmalı' Cannes Film Festivali’nde

TRT’nin ortak yapımcısı olduğu KAPAN filmi 18-25 Nisan tarihleri arasında gerçekleşen 41.Moskova Uluslararası Film Festivali’nde finalde yarışacak filmler arasında yerini almıştı.

Kapan’ndan sonra Elia Suleiman’ın, “Burası Cennet Olmalı – It Must Be Heaven” filmi de büyük bir başarıya imza attı. Fransa, Almanya, Kanada ve Türkiye ortak yapımı olan film; dünyanın en prestijli film festivallerinden Cannes Film Festivali’nde resmi yarışma seçkisinde yer alacak.

Türkiye bölümünde TRT ve Zeynofilm’in ortak yapımı ile 3 yıl çalışmaları süren Eurimages destekli film; Filistin’den başlayıp, New York, Doha ve Paris’de ait olma arayışı içinde olan bir karakterin paradokslar ve traji komikliklerle dolu hikayesini anlatıyor.

Filmin başrolünde ise yine Filistinli yönetmen Elia Suleiman yer alıyor.