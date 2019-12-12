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12.12.2019 - 16:42, Son Güncelleme:

Burak Artuner "Yılın Çıkış Yapan Roman Yazarı Ödülü'nü Ceren Özdemir'e adadı

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Burak Artuner "Yılın Çıkış Yapan Roman Yazarı Ödülü'nü Ceren Özdemir'e adadı

 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri' töreni Hilton İstanbul Bomonti Hotel'de iş ve sanat dünyasından geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Gecenin sunuculuğunu Pınar Altuğ ve Tamer Karadağlı üstlendi.

Kendi alanlarında önemli projelere imza atan, hayata geçirdiği başarılı çalışmalarla adından söz ettiren ve faaliyet gösterdiği alanın gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumlara verilen 'Türkiye İnovasyon ve Başarı Ödülleri' gecesinde Burak Artuner de "Leman Hanım'ın Mavi Cadillac'ı" adlı kitabıyla 'Yılın Çıkış Yapan Roman Yazarı' ödülünü aldı.

Artuner ödül töreninde yaptığı konuşmada, kadına yönelik şiddetin son bulmasını dileyerek şunları söyledi: "Bu yıl çok zor geçti. Gelecek yıl umut demek...Bu ödül beni onurlandırdı. Toplumdaki her bireyin daha çok çalışması, üretmesi gerektiğini bir kez daha hatırlattı ve gelecekte vereceğim eserler için bana ilham verdi. Bu yıl çok zor geçti dedim. Toplum olarak bizi çok üzen olaylar yaşadık, hemen her gün yaşamaya devam ediyoruz. Özellikle kadınlarımıza yönelik şiddet olaylarıyla sarsıldık... Romanımda iki farklı dönemde iki ayrı kadına yönelik şiddete değinmiştim. Kurgu kahramanlarımdan biri hayatına son verirken, diğeri adalet için kendi mücadelesini veriyordu. Ben bu ödülü izninizle son olarak Ordu'da akıl almaz bir saldırı sonucu 20 yaşında hayattan koparılan balerin Ceren Özdemir ve onun adı altında şiddet kurbanı olan tüm kadınlar adına alıyorum..."

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