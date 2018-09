“Bunu söyleyenin alnını karışlarım!”

2007 yılında Harbiye Açıkhava Tiyatrosu’nda sahnelendiğinde, o yazın en çok ilgi gören ve adından söz ettiren müzikal projesi "Rock Müzikaller", 11 yıl aradan sonra sürpriz sanatçılardan oluşan güçlü kadrosu ve iddialı repertuvarı ile tekrar seyircinin karşısına çıkıyor.

"Rock Müzikaller" de sahne alacak isimlerden olan Gripin grubu;Green Day - American Idiot ve Queen'den Another One Bites The Dust, We Are the Champions ve diğer sanatçılarla beraber We will rock you şarkılarını seslendirecek.

Projenin yönetmeni duayen Haldun Dormen'in yetiştirdiği genç yetenek Onur Turan, müzik direktörlüğü ise Tuluğ Tırpan'a ait.

Rock Müzikaller 24 Eylül Pazartesi Akşamı harbiye Açık Hava’da sahnelenecek.