Bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı tarifi
Pirinç pilavı kadar popüler olmasa da sofralarımızda yerini alan bulgur pilavı, çeşitli sebzeler ve türlerde yapılmaya devam ediyor. Bulgur pilavının, yapılışı ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları merak ediliyor. Peki, bulgur pilavı nasıl yapılır? Güzel bulgur pilavı yapmanın püf noktaları neler?
Sofralarımızın baş tacı bulgur pilavını, birkaç püf noktasına dikkat ederek tane tane yapabilirsiniz. Yoğurt ve turşunun yanına çok yakışan bu lezzeti nasıl yapacağını merak eden vatandaşlar, bulgur pilavının nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte, enfes bulgur pilavı yapımı....
Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği pilavların başında gelen bulgur pilavının yapılışı ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları...
MALZEMELER
2 su bardağı bulgur
1 büyük soğan
2 domates
3 sivri biber
4 çorba kaşığı tereyağ
3 su bardağı kaynar su
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kırmızı biber
2 çay kaşığı karabiber
YAPILIŞI
İlk olarak orta ateşte tereyağını eritin. Önceden doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar pişirin. Küçük küçük doğradığınız biberleri ekleyip 2-3 dakika kavurun. Karışıma domatesleri de ilave edip, domatesler eriyene kadar pişirmeye devam edin. Sonrasından önceden bolca yıkanmış bulgurları ekleyin ve su, karabiber, kırmızı biber ve tuzu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra, 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın, servis
etmeden önce karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun...
PÜF NOKTASI
Pişirirken su dengesini iyi ayarlamalısınız. Ayrıca, kaliteli bulgur kullanmaya da özen gösterin.
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