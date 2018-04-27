Bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı tarifi

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Keyif
27.04.2018 - 23:47, Son Güncelleme:

Bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı tarifi

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Bulgur pilavı nasıl yapılır? Bulgur pilavı tarifi

Pirinç pilavı kadar popüler olmasa da sofralarımızda yerini alan bulgur pilavı, çeşitli sebzeler ve türlerde yapılmaya devam ediyor. Bulgur pilavının, yapılışı ve yaparken dikkat edilmesi gereken püf noktaları merak ediliyor. Peki, bulgur pilavı nasıl yapılır? Güzel bulgur pilavı yapmanın püf noktaları neler?

Sofralarımızın baş tacı bulgur pilavını, birkaç püf noktasına dikkat ederek tane tane yapabilirsiniz. Yoğurt ve turşunun yanına çok yakışan bu lezzeti nasıl yapacağını merak eden vatandaşlar, bulgur pilavının nasıl yapıldığını merak ediyor. İşte, enfes bulgur pilavı yapımı....

BULGUR PİLAVI NASIL YAPILIR?

Gencinden yaşlısına, erkeğinden kadınına herkesin büyük bir iştahla tükettiği pilavların başında gelen bulgur pilavının yapılışı ve dikkat edilmesi gereken püf noktaları...

MALZEMELER

2 su bardağı bulgur

1 büyük soğan

2 domates

3 sivri biber

4 çorba kaşığı tereyağ

3 su bardağı kaynar su

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı kırmızı biber

2 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

İlk olarak orta ateşte tereyağını eritin. Önceden doğradığınız soğanı pembeleşinceye kadar pişirin. Küçük küçük doğradığınız biberleri ekleyip 2-3 dakika kavurun. Karışıma domatesleri de ilave edip, domatesler eriyene kadar pişirmeye devam edin. Sonrasından önceden bolca yıkanmış bulgurları ekleyin ve su, karabiber, kırmızı biber ve tuzu da ekleyip kısık ateşte 10 dakika pişirin. Pişme işlemi tamamlandıktan sonra, 15 dakika kadar dinlenmeye bırakın, servis
etmeden önce karıştırın ve servis edin. Afiyet olsun...

PÜF NOKTASI

Pişirirken su dengesini iyi ayarlamalısınız. Ayrıca, kaliteli bulgur kullanmaya da özen gösterin.

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